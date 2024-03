لأول مرة.. رئيس وزراء اسكتلندا ينشر فيديو لرفع الآذان من مقر إقامته

وكالات

نشر حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا، مقطع فيديو من رفع الأذان في مقر إقامة رئيس الوزراء، "بوت هاوس"، مرجحا أنها المرة الأولى التي تحدث.

مقطع الفيديو نشره حمزة يوسف على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "يفطر المسلمون عند غروب الشمس مع الأذان. اليوم، أدى الشيخ رباني الأذان في Bute House مع أصدقاء من مختلف الطوائف الدينية".

وتابع قائلا: "من المحتمل جدًا أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأذان الإسلامي للصلاة في بوت هاوس".

ويشار إلى أن يوسف الذي شغل منصب عضو في البرلمان الأسكتلندي عن غلاسكو بولوك منذ عام 2016 وفي غلاسكو بين عامي 2011 و 2016، هو أول وزير مسلم وغير أبيض عمل في الحكومة الاسكتلندية، ولد في غلاسكو، لأب من باكستان وأم من كينيا.

وفاز يوسف بنسبة 52٪ من الأصوات النهائية التي تم الإدلاء بها، ويعمل على منصة مخصصة لتحقيق الاستقلال الإسكتلندي، ومكافحة أزمة تكلفة المعيشة، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

