تعليقًا على إعدام مدنيين.. حماس تدعو المؤسسات القضائية الدولية لمحاسبة الاحتلال

مصراوي

قالت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إن المشاهد التي بثتها "الجزيرة" لقتل مدنيين بدم بارد دليل إضافي على حجم الفاشية والإجرام في السلوك "الصهيوني".

ودعت حماس كلا من الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية للتحرك لوقف القتل الممنهج للشعب الفلسطيني ومحاسبة هذا "الكيان المارق".

وأظهر مقطع فيديو جديد نشر، اليوم الأربعاء، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال إعدامهم لمدنيين فلسطينيين على شواطئ غزة أثناء محاولتهم العودة إلى شمال القطاع.

وأطلق جنود الاحتلال النيران على المدنيين الفلسطينيين قبل أن تقوم جرافة إسرائيلية بدفن جثامينهم بالرمال على الشاطئ.