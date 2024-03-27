مسؤول أوكراني: مرافق تخزين الغاز الأوكرانية آمنة

كييف - (د ب أ)



تسعى أوكرانيا إلى طمأنة تجار الغاز الطبيعي الأوروبيين بأن تخزين الغاز في أوكرانيا لا يزال آمنا في مرافق تخزين الغاز الضخمة تحت الأرض بعد الهجوم الذي شنته روسيا على منشأة للطاقة في غرب أوكرانيا الأحد الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أوكرترانس غاز جيه إس سي" لتخزين الغاز، رومان ماليوتين، إن أوكرانيا تتوقع وصول ما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز خلال أشهر الصيف، أكثر من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وعادة ما تستغل الدول الأوروبية هذا الموسم لبناء مخزوناتها من الغاز، على الرغم من أنها قد تكون أكثر ترددا بعد الهجوم الروسي على منشأة للطاقة في غرب أوكرانيا الأحد الماضي.

وقال ماليوتين، ردا على أسئلة من وكالة بلومبرج للأنباء، "أود أن أؤكد أن الأضرار لا تؤثر على قدراتنا على حقن الغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض".