سول وواشنطن تشكلان هيئة استشارية لعرقلة الموارد الرئيسية ومصادر التمويل لكوريا الشمالية

سول - (د ب أ)

أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هيئة استشارية، لعرقلة الموارد الرئيسية ومصادر التمويل، بشكل أكثر فعالية، لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية في سول أن الجانبين عقدا الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل المعزز، أمس الثلاثاء، في واشنطن، بحضور حوالي 30 مسؤولا من الوزارات والهيئات المسؤولة عن الدبلوماسية والاستخبارات والعقوبات وعمليات الحظر البحري للدولتين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وقالت الوزارة إن الاجتماع الأول تركز على واردات كوريا الشمالية من النفط المكرر في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة وسبل منع واردات النفط، التي تعتبر عنصرا أساسيا في تطوير كوريا الشمالية برنامجها النووي والصاروخي واستعدادها العسكري.

وكانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة قد ذكرت في تقريرها السنوي الأسبوع الماضي أن التقديرات تشير إلى أن كوريا الشمالية استوردت أكثر من 5ر1 مليون برميل من النفط المكرر، بين يناير وسبتمبر العام الماضي.