ماكرون يحذر نتنياهو من شن أي عملية عسكرية على رفح

وكالات

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن أي هجوم على رفح، مؤكدا مجددا "معارضته الصارمة" لهذه العملية التي تسعى إسرائيل لتنفيذها.

وتابع الرئيس الفرنسي الأحد، أن أي نقل قسري لسكان رفح يشكل جريمة حرب.

وأبلغ ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"، والتي أسقطت موسكو وبكين باستعمال حق النقض (الفيتو) مشروع قرار مماثلا تقدمت به واشنطن الجمعة.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تفتح إسرائيل "بدون تأخير وبدون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أثناء احتفاله بعيد المساخر اليهودي "البوريم" مع ضباط من كتيبة إيريز التابعة للشرطة العسكرية، "سوف ندخل رفح ونحقق النصر التام لقد قضينا على هامان وسنقضي على زعيم حماس في غزة يحيى السنوار".