كامالا هاريس: لا استبعد "عواقب أمريكية" على إسرائيل حال اقتحام رفح عسكريًا

مصراوي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إنها لا تستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل في حال مضت في اقتحام رفح عسكريا.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة ABC، أن واشنطن مستمرة في اعتبار الأوضاع الإنسانية في غزة من أولوياتها، مشيرة إلى أن بلادها أوضحت لإسرائيل بكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستكون أمرا خاطئا.

وتابعت نائبة الرئيس الأمريكي: "درست الخرائط وتبين لي أنه لا يوجد مكان لمليون ونصف إنسان ليذهبوا إليه".

كان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، أكد اليوم الأحد، أنه "آن الأوان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري عقد بالقاهرة اليوم: "ناقشت في مصر مستجدات الأوضاع بغزة والضفة الغربية"، مشيرا إلى أن معبر رفح شريان حياة أساسي لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأعرب عن شكره إلى مصر على تقديم المساعدات للمصابين الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تعد أحد الأقطاب العالمية للسلام.

بدوره، أكد شكري الرفض الكامل للعقاب الجماعي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني أوضاعا مأساوية يجب معالجتها.

وأشاد بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الوضع في غزة، قائلا: "نتوافق على ضرورة رفض التهجير القسري للفلسطينيين".