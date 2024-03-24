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BBC

للمرة الأولى.. غارات إسرائيلية تستهدف البقاع الغربي بلبنان

01:34 م الأحد 24 مارس 2024

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات اليوم الأحد على البقاع الغربي بلبنان وهي المرة الأولى التي تصل فيها طائرات الاحتلال إلى البقاع الغربي منذ اندلاع الحرب في غزة، وتصاعد التوترات مع حزب الله.

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جرّاء غارات إسرائيليّة استهدفت ليل السبت الأحد منطقة بعلبك، معقل حزب الله في شرق لبنان، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، وهو ما دفع الحزب الشيعي إلى الردّ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي "أغارت طائرات حربيّة في وقت سابق الليلة على ورشة تحتوي على وسائل قتاليّة تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة بعلبك".

وتعد هذه ثالث ضربة تستهدف المنطقة البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو ستّة أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مراسل الوكالة الفرنسية أنّ "الطيران الإسرائيلي أطلق خمسة صواريخ على مبنى سكني من طبقتين في بلدة العسيرة في خراج مدينة بعلبك". وأضاف أنّ الغارات استهدفت مركزا لحزب الله كان مهجورا منذ فترة، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة من سكّان المباني المجاورة.

طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات لبنان الحرب في غزة

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