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BBC

حماس: موقف إسرائيل الذي نقله الوسطاء كان سلبيا جدا ويهدف لعرقلة الاتفاق

09:31 م السبت 23 مارس 2024

اقتراب صفقة تبادل أسرى

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مصراوي
قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن موقف إسرائيل الذي نقله الوسطاء المصريون والقطريون كان سلبيا جدا ويهدف لعرقلة الاتفاق.
كانت مصادر لقناة الجزيرة، قالت اليوم السبت، إن رد الاحتلال الإسرائيلي الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط.
وأضافت المصادر، أن إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات، موضحة أن الرد الإسرائيلي حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل.
وتابعت المصادر، أن الرد قدم نقاطا مفصلة في ما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات، بينما عرض عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ.
وأكملت المصادر، أن إسرائيل رفضت طلب حماس الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة وعرضت فقط 5 هي من تحددهم، موضحة أن إسرائيل طلبت مقابل الإفراج عن أسرى أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط الإفراج عن الجنديين جولدن وآرون.
وأوضحت المصادر، أن رد إسرائيل شمل الحق في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم وفق الصفقة إلى خارج فلسطين.

صفقة الأسرى اتفاق غزة حماس الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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رمضانك مصراوي

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