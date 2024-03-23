لابيد: حكومة نتنياهو فظيعة وفيها عناصر متطرفة تعيق إنهاء الحرب

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، إنه يجب إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن لأنها تشكل تحديات كبيرة

وأكد لابيد أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فظيعة فيها عناصر متطرفة تعيق إنهاء الحرب ولذلك يجب استبدالها.

وأوضح لابيد أنه يجب العمل على تشكيل تحالف استراتيجي إقليمي مع الإمارات والسعودية ومصر والأردن لمواجهة إيران وإعادة إعمار غزة.

وقبل أيام، دعا لابيد، الكنيست الإسرائيلي إلى التصويت لصالح سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأكثر جنونا في تاريخ البلاد.