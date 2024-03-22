أكسيوس: بلينكن حذر نتنياهو من أن مكانة إسرائيل بالعالم في خطر



القاهرة- مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدر، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حذر نتنياهو ومجلس الحرب من أن أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر.

وتابع أكسيوس: "بلينكن حذر من أن إسرائيل وبدون خطة واضحة لليوم التالي للحرب ستواجه تمردا كبيرا لا تستطيع التعامل معه".

وأكد أكسيوس عن مصدر مطلع: "بلينكن شدد للمسؤولين بأن إسرائيل بحاجة لخطة متماسكة وإلا ستظل عالقة في غزة".

كما نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنهم قلقون من وتيرة تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، واحتمال إبطائها من طرف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في وقت يواجه فيه الرئيس جو بايدن تدقيقا متزايدا بشأن إمدادات الأسلحة لتل أبيب.

لكن الموقع نقل عن مسؤول أمريكي نفيه أن يكون هناك بطء في تسليم الأسلحة، وأن وزير الدفاع لويد أوستن سيخبر نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أن الأمر مرتبط بـ الإمدادات المتاحة وموافقة الكونجرس الأمريكي على التمويل الإضافي.

وأفاد أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن جالانت سيصل إلى واشنطن ومعه قائمة طويلة بأسلحة تريدها إسرائيل على الفور، وأوضح أن الأسلحة التي سيطلبها تشمل طلبات لمواصلة الحرب في قطاع غزة وأخرى للحصول على طائرات من نوع "إف-35" وأخرى من نوع "إف-15".

كما نقل الموقع عن المصدر نفسه القول، إن إسرائيل تسعى إلى تسريع عملية تسليم الطائرات والأسلحة.