مسؤول عسكري: فرقاطة ألمانية تشارك في مهمة أممية قبالة الساحل اللبناني

إمدن، ألمانيا - (د ب أ)

قال متحدث باسم البحرية الألمانية إن الفرقاطة براندنبورج غادرت قاعدتها في ساحل بحر الشمال للانضمام إلى مهمة للأمم المتحدة في شرقي البحر المتوسط.

وأبلغ المتحدث وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن الفرقاطة غادرت قاعدة فيلهلمسهافن البحرية كما هو مقرر صباح اليوم الخميس وعلى متنها طاقم مكون من نحو 200 فرد.

وستنضم الفرقاطة التي يبلغ طولها 139 مترا إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى يوليو، وتقوم بدوريات على الساحل اللبناني لوقف تهريب الأسلحة وتأمين الحدود البحرية.

وستحل براندنبورج محل فرقاطة بحرية ألمانية أخرى، هي بادن فورتمبيرج، التي شاركت سابقا في المهمة.

وفي إطار مهمة الأمم المتحدة، يتم أيضا مراقبة المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، ووقعت اشتباكات عنيفة متكررة هناك بين القوات الإسرائيلية ومسلحين من حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وقال أندرياس شيبا، قبطان الفرقاطة براندنبورج البالغ من العمر 45 عاما، إن القوات كانت تستعد للمهمة منذ أشهر.

وأضاف شيبا: "نظرا لأن المنطقة التي نعمل فيها حاليا مضطربة إلى حد ما - حيث لدينا مجموعة متنوعة من أطراف الصراع، سواء كان حزب الله أو الحكومة اللبنانية أو القوات الإسرائيلية في المنطقة، فيتعين علينا الاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات أيضا".

وقال إن الفرقاطة مستعدة أيضا للمساعدة في إجلاء مواطنين ألمان من المنطقة، وسادت مخاوف في الأشهر الأخيرة من تحول الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع.