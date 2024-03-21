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BBC

"يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليتها في رفح".. روسيا تنتقد الطرح الأمريكي بمجلس الأمن

06:39 م الخميس 21 مارس 2024

الأمم المتحدة

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مصراوي

قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن الدولي يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليتها في رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن روبرت وود، إنهم قريبون من التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.

وأوضحت أن مشروع القرار الأمريكي يقر بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف.

وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، التي تدعو فيها واشنطن إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في غزة؛ إذ أن جميع مقترحاتها السابقة تبلورت في وقف مؤقت فقط بالإضافة إلى عملية لتبادل الأسرى وهدنة لفترات وجيزة، لكن لم يتم التصديق على أغلبها.

روسيا إسرائيل مجلس الأمن الدولي قطاع غزة الأمم المتحدة

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رمضانك مصراوي

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