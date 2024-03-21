بلينكن يتوجه مجددًا إلى إسرائيل وسط تصاعد الخلافات بشأن حرب غزة

واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إسرائيل غدًا الجمعة وسط تصاعد الخلافات بين واشنطن وحكومة بنيامين نتنياهو بشأن حرب غزة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء عن الزيارة إن "بلينكن سيناقش مع حكومة إسرائيل وقيادتها المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حماس".

وأضاف أن بلينكن "سيناقش ضرورة هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، بطريقة نأمل أن توفر حماية للسكان المدنيين ولا تعيق توصيل المساعدات الإنسانية، وتعزز أمن إسرائيل الشامل".