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BBC

4 إصابات في اشتباكات بين مقاومين والأمن الفلسطيني خلال جنازة لشهداء

10:48 م الأربعاء 20 مارس 2024

اشتباكات بين مقاومين والأمن الفلسطيني أرشيفية

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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات بين مقاومين وعناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتوتر يخيم على محيط مخيم جنين.

وكانت الاشتباكات اندلعت مع قوات أمن السلطة الفلسطينية أثناء مسيرة في جنين تزامنت مع تشييع شهداء قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى أن الاشتباكات جاءت في أعقاب إطلاق قوات الأمن الفلسطينية النار وقنابل صوتية على موكب لتشييع شهداء.

وأوضحت إصابة 4 فلسطينيين أحدهم في الرأس بعد إطلاق أجهزة الأمن الفلسطينية النار على مشيعي الشهداء بجنين.

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