فيديو صادم | شخص ينقب مقبرة في الدقهلية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

02:31 م 14/12/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرض مقبرة للنبش من قِبل مجهولين بالدقهلية، وضبط المتهم على الفور.
وقالت الوزارة في بيان، إنه بالفحص تبين أن المقبرة تخص إحدى السيدات المتوفاة حديثًا، وعند استدعاء أهليتها (والدها وزوجها – مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين)، أفادوا بأنه بتاريخ 11 الجاري وأثناء زيارتهم للمتوفاة لاحظا وجود تلفيات بالمقبرة، وبعد التأكد من سلامة الجثمان قاموا بغلقها مرة أخرى.
وأضاف الأهالي أنه عند معاودة زيارتهم لاحقًا لاحظوا تكرار الواقعة، وعلموا من إحدى قريباتهم بتواجد "مساعد تربي" أمام المقبرة على فترات.
وأمكن ضبط الأخير – مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون تقديم سبب واضح، موضحًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية عقب وفاة ابنته، ويقيم بشكل دائم بالمقابر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

