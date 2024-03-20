إعلان

BBC

الاحتلال يزعم استشهاد 4 من كبار قادة حماس

03:25 م الأربعاء 20 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

(مصراوي)


زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 4 من كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الثلاثاء الماضي.

وأعلنت إسرائيل استشهاد نائب كتائب القسام والرجل الثالث داخل حركة حماس مروان عيسى في وقت سابق خلال عملية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو ما لم تؤكده حركة حماس حتى الآن.

كما استشهد رئيس العمليات بالأمن الداخلي في قطاع غزة فائق المبحوح خلال اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مجمع الشفاء أثناء اقتحامه.


وأعربت إسرائيل على لسان مسؤوليها في عدة من مناسبات عن عزمها على اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع والتي تأوي مليون ونصف نازح تركوا منازلهم هربًا من القصف الإسرائيلي، بدعوى تواجد عناصر المقاومة الفلسطينية داخل المدينة الجنوبية.

وأرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وفدًا إسرائيليًا إلى واشنطن من أجل الاجتماع مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية لمناقشة الوضع الدائر في قطاع غزة والتشاور حول رغبة إسرائيل في اجتياح رفح وتبادل وجهات النظر حول اجتياح رفح بريًا.

وتمت تلك الخطوة دون معرفة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي لم تعلم عن الأمر إلا ببيان رسمي من البيت الأبيض الأمريكي، حسبما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس حركة المقاومة الإسلامية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس وزراء إيرلندا يعتزم الاستقالة من منصبه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

دولار الشراء في البنوك تحت 47 جنيها لأول مرة منذ التعويم
تدخل أمني سريع.. تفاصيل واقعة "أسد التجمع" وتحديد صاحبه (ما حدث حتى الآن)
بعد الأمطار والثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
هل موسيقى "العتاولة" مقتبسة من مسلسل إسرائيلي؟ ناقد موسيقي يجيب
"فيه حاجة غلط".. مجدي الجلاد يُعلق على أسعار السلع ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)