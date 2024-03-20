الاحتلال يزعم استشهاد 4 من كبار قادة حماس

(مصراوي)



زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 4 من كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الثلاثاء الماضي.

وأعلنت إسرائيل استشهاد نائب كتائب القسام والرجل الثالث داخل حركة حماس مروان عيسى في وقت سابق خلال عملية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو ما لم تؤكده حركة حماس حتى الآن.

كما استشهد رئيس العمليات بالأمن الداخلي في قطاع غزة فائق المبحوح خلال اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مجمع الشفاء أثناء اقتحامه.



وأعربت إسرائيل على لسان مسؤوليها في عدة من مناسبات عن عزمها على اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع والتي تأوي مليون ونصف نازح تركوا منازلهم هربًا من القصف الإسرائيلي، بدعوى تواجد عناصر المقاومة الفلسطينية داخل المدينة الجنوبية.

وأرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وفدًا إسرائيليًا إلى واشنطن من أجل الاجتماع مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية لمناقشة الوضع الدائر في قطاع غزة والتشاور حول رغبة إسرائيل في اجتياح رفح وتبادل وجهات النظر حول اجتياح رفح بريًا.

وتمت تلك الخطوة دون معرفة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي لم تعلم عن الأمر إلا ببيان رسمي من البيت الأبيض الأمريكي، حسبما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية".