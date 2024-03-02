إعلام لبناني: 3 إصابات بقصف إسرائيلي استهدف سيارة

إسرائيل تغتال 3 من حزب الله في لبنان بعد استهداف س

بيروت- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بسقوط ثلاث إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "مسيرة معادية استهدفت صباح اليوم سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا وتحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".

ووفق ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية على حسابها بموقع "فيسبوك"، "أغارت مسيّرة على سيارة في طريق عام الناقورة وفرق الإسعاف نقلت ثلاث إصابات".

وأشارت إلى أن "الاستهداف يعد الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي حيث كان يُعتبر الطريق الساحلي بين صور ورأس الناقورة آمناً بسبب حركة لقوات الدولية العاملة جنوب لبنان (يونيفيل) ".

وأعلن حزب الله اللبنانية شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على قيادة القطاع المستحدث في ليمان الإسرائيلية أصابت هدفها بدقة.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتوسعت رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الفترة الماضية لتطال مناطق جغرافية بعيدة عن جنوب لبنان.