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BBC

غرق مئات خيام النازحين الفلسطينيين نتيجة الأمطار والرياح الشديدة في غزة

12:16 م الثلاثاء 19 مارس 2024

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غزة - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بغرق مئات الخيام وتطايرت أخرى تؤوي آلاف النازحين جراء الأمطار والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء أن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي هبّت على المناطق الشمالية من القطاع، والغربية من دير البلح وسط القطاع، ورفح ومنطقة المواصي في خان يونس جنوبا تسببت بغرق مئات الخيام، وتطاير أخرى تؤوي آلاف النازحين، الذين باتوا ليلتهم بالعراء في ظل البرد القارس وتحت الأمطار الغزيرة بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى في ظروف إنسانية صعبة.

وطالب النازحون الجهات الأممية والدولية بضرورة توفير مراكز إيواء لهم في ظل الأوضاع الصعبة والحرب المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 165".

وأشارت إلى أن "معظم النازحين في الخيام ومراكز الإيواء تركوا منازلهم في مختلف مناطق القطاع على وجه السرعة أملاً في النجاة من قصف طائرات ومدفعية الاحتلال، حاملين معهم القليل من الملابس والأغطية والمقتنيات الشخصية، ليصبحوا فريسة للبرد القارس والجوع والعطش".

غزة فلسطين الرياح الأمطار

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