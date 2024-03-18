السفارة البريطانية تنفي تقارير روسية عن وفاة الملك تشارلز



لندن - (د ب أ)

رفضت السفارتان البريطانيتان في موسكو وكييف اليوم الاثنين، تقارير إعلامية روسية تزعم وفاة الملك تشارلز الثالث.

وقال منشور كبير ذو خلفية حمراء في صفحة سفارة المملكة المتحدة في روسيا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) إن: "التقارير حول وفاة الملك تشارلز مزيفة"، وكانت المعلومات متاحة أيضا باللغة الروسية.

وتم كتابة هذه الجملة فوق منشور مستطيل بخلفية حمراء، وإن كانت أصغر من تلك الموجودة على صفحة سفارة المملكة المتحدة في روسيا، ومتاحة باللغتين الإنجليزية والأوكرانية.

يشار إلى أن التقارير الكاذبة انتشرت في البداية بعد ظهر اليوم الاثنين، على الجزء الناطق بالروسية من الإنترنت، دعمته قنوات تليجرام المتخصصة في التقارير المثيرة.