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BBC

باكستان: نفذنا عملية ضد أهداف إرهابية في أفغانستان

03:49 م الإثنين 18 مارس 2024

باكستان

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(مصراوي)


أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية ضد من أسمتهم بـ "الإرهابيين" داخل أفغانستان بعد حصولها على معلومات استخباراتية.

وقالت الخارجية، إن "الإرهابيين" الذين انضم بعضهم لحركة "طالبان باكستان" استخدموا الأراضي الأفغانية من أجل شن هجمات ضد الأراضي الباكستانية.

ودعت الخارجية الباكستانية مسؤولي حكومة طالبان على عدم دعم عناصر حركة "طالبان باكستان".

باكستان أهداف إرهابية أفغانستان

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