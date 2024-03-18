صحيفة عبرية: واشنطن تبطئ إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

(مصراوي)

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه يوجد حالة من القلق بين كبار المسؤولين الأمنيين من احتمال إبطاء الولايات المتحدة إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الولايات المتحدة لا تقول صراحة إنها تؤخر إرسال الأسلحة، لكنها من جانب آخر تبطئ إرسال شحنات الأسلحة من خلال إيجاد عقبات بيروقراطية.

وذكرت الصحيفة، أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر بلغت نحو 300 طائرة و50 سفينة تحمل 35 ألف طن من الذخائر الأمريكية.

وتسود حالة من التوتر في العلاقات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية على خلفية طريقة تعاطي نتنياهو وحكومته مع الحرب الدائرة في قطاع غزة وإعلان نتنياهو عن عزمه شن هجوم بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة رغم التحذير الأمريكي من خطورة وعقبات تلك الخطوة.