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BBC

بوتين: مستعدون لمشاركة خبرات تجربتنا الانتخابية مع من يسعى للاستفادة من ديمقراطيتنا

11:56 م الأحد 17 مارس 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الروسيين موحدون كعائلة واحدة وهذا أمر مهم ونتيجة الانتخابات دليل على ثقة الشعب.

وشدد بوتين على أن نتائج الانتخابات الرئاسية تظهر ثقة الروس في قيادته، معربا عن أمله في أن تسمح لهم نتائج الانتخابات في بناء أقوى لبلاده.

ونوّه بوتين إلى أن الديمقراطية الروسية لا يمكن التشكيك فيها بينما تستخدم الولايات المتحدة القضاء لتوجيه الانتخابات الرئاسية، مدّعيا أن "لا ديمقراطية في الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح بوتين أنه مستعد لمشاركة خبرات تجربة الانتخابات الروسية مع من يسعى للاستفادة من ديمقراطيتها، مؤكدا أن التصويت الإلكتروني في الانتخابات الروسية كان شفافا وموضوعيا على عكس التصويت البريدي في الولايات المتحدة.

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا أعلنت في بيان، اليوم الأحد، أن المرشح الرئاسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين حصل على 87.7 بالمئة بعد فرز 24 بالمئة من الأصوات.

فلاديمير بوتين الانتخابات الروسية الولايات المتحدة الأمريكية

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