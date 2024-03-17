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BBC

ماكرون: فرنسا مستعدة للرد على جولة أخرى من التصعيد من قبل روسيا

11:43 ص الأحد 17 مارس 2024

إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الأوكراني، أن فرنسا مستعدة للرد على جولة أخرى من التصعيد من جانب روسيا من أجل أمن أوكرانيا وجميع الأوروبيين، لكنها لن تبادر بالعدوان.

وقال ماكرون "إذا حدثت جولة أخرى من التصعيد من جانب روسيا، سنكون مستعدين للرد من أجل أمن أوكرانيا والأوروبيين، لكن فرنسا لن تكون أبدا البادئ بالعدوان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا لم تقم أبدا بالتصعيد لأن البلاد تراهن دائما على السلام.

وقال الرئيس الفرنسي "نؤمن بالمفاوضات، لطالما فعلنا ذلك. لكن في هذه الحالة، المعتدي هو روسيا فهي التي تهدد كل شيء. نظام الكرملين هو الذي يبادر بالتصعيد"، مضيفا أنه دائما يحدد الخط الفاصل بين نظام الكرملين، الذي "خرج عن المسار الصحيح"، وشعب روسيا.

وأكد ماكرون أنه لم يخطو خطوة قط "على طريق التصعيد"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة المسؤولية الجماعية والاستعداد لأي تحد.

إيمانويل ماكرون باريس فرنسا روسيا

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