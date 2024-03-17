إصابة 5 طلاب أجانب في هجوم بسبب صلاة التراويح في الهند

نيودلهي - (د ب ا)

أصيب خمسة طلاب أجانب عقب أن اقتحم مثيرو الشغب نُزل تابع لجامعة جوجارات بالهند أمس السبت، وهاجموا طلابا من دول أفريقية وأفغانستان وأوزبكستان، بسبب أدائهم لصلاة التراويح. وتردد أن وزير داخلية ولاية جوجارات هارش سانجافي تحدث مع كبار مسؤولي الشرطة بالولاية، وطالبهم بسرعة القبض على منفذي الهجوم وضمان إجراء تحقيق عادل.

وذكرت شبكة " إن دي تي في" أن الطلاب قالوا إنه لا يوجد مسجد في حرم الجامعة، ومقرها أحمد آباد، لذلك تجمعوا داخل النُزل لصلاة التراويح. وبعد فترة قصيرة، اقتحم مثيرو الشغب النٌزل بالعصى والسكاكين، وهاجموا الطلاب وقاموا بتخريب غرفتهم. وقال الطلاب إن أفراد حرس أمن النزُل حاولوا منع مثيري الشغب ولكنهم أخفقوا في ذلك.

وقال طالب من أفغانستان إن مثيري الشغب رددوا شعارات أثناء الهجوم، وتساءلوا من سمح لهم بالصلاة في النُزل. وأضاف" لقد هاجمونا داخل غرفنا أيضا. وقاموا بتحطيم أجهزة اللاب توب والهواتف ".

وأوضح الطالب أن الخمسة طلاب المصابين من أفغانستان وسريلانكا وتركمستان وطالبين من دول أفريقية. وقال" فر مثيرو الشغب قبل وصول الشرطة. وجرى نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى وإبلاغ سفاراتهم".

وقال مفوض شرطة مدينة أحمد آباد جي اس ماليك إنه تم فتح تحقيق في الواقعة". وأضاف" نحو 300 طالب أجنبي يدرسون هنا. هم من أفغانستان وسريلانكا ودول أفريقية. بعضهم كانوا يؤدون صلاة التراويح أمس في النُزل، البعض جاء وسأل لماذا يصلون هنا وليس في المسجد. هذا أدى لاندلاع خلاف محموم وشجار".