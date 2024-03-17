جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة، خلال القتال القائم في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به موقع "آى 24" الإسرائيلي.

وكان الجندي قد أصيب أمس الأول الجمعة بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية.

وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.