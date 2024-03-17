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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك في غزة

11:24 ص الأحد 17 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة، خلال القتال القائم في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به موقع "آى 24" الإسرائيلي.

وكان الجندي قد أصيب أمس الأول الجمعة بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية.

وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل غزة

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