إعلان

BBC

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تبحث كيفية تعطيل عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن

05:39 م السبت 16 مارس 2024

قصف أهداف للحوثيين في اليمن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تكثف جهود مراقبة واعتراض الأسلحة الإيرانية المهربة إلى اليمن.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن واشنطن تبحث كيف يمكن للدول الشريكة تعطيل عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية.

وأوضح المسؤولون في تصريحاتهم للصحيفة الامريكية، أن إدارة بايدن تسعى لتحديد الطرق البحرية التي تستخدمها طهران لنقل الأسلحة لليمن.

وتواصل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، استهداف السفن المتجهة من وإلى إسرائيلية لحين وقف العدوان على قطاع غزة، وأخيرا شرعت الجماعة اليمنية في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الهجمات التي تنفذها لندن وواشنطن على اليمن.

وأعلنت شركة أمبري للأمن البحري، أمس الجمعة، تعرض سفينة لهجوم على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

كانت هيئة عمليات التجارة البريطانية، قالت إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، أن الطيران الأمريكي والبريطاني استهدف مديرية عبس بنحو 3 غارات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكانت وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، قد أعلنت، أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 14 غارة على الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تهريب الأسلحة اليمن الحوثيون إيران

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بالضفة إلى 435 شهيدًا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

80 سنة سينما فوق الركام.. ماذا حدث في جحيم استوديو الأهرام؟ (تفاصيل وصور)
80 سنة سينما في مهب النيران.. ستوديو الأهرام فوق الركام
صيام إجباري.. "رمضان لم يأت" في غزة (بودكاست)