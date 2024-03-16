مسؤولون أمريكيون: واشنطن تبحث كيفية تعطيل عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن

مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تكثف جهود مراقبة واعتراض الأسلحة الإيرانية المهربة إلى اليمن.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن واشنطن تبحث كيف يمكن للدول الشريكة تعطيل عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية.

وأوضح المسؤولون في تصريحاتهم للصحيفة الامريكية، أن إدارة بايدن تسعى لتحديد الطرق البحرية التي تستخدمها طهران لنقل الأسلحة لليمن.

وتواصل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، استهداف السفن المتجهة من وإلى إسرائيلية لحين وقف العدوان على قطاع غزة، وأخيرا شرعت الجماعة اليمنية في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الهجمات التي تنفذها لندن وواشنطن على اليمن.

وأعلنت شركة أمبري للأمن البحري، أمس الجمعة، تعرض سفينة لهجوم على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

كانت هيئة عمليات التجارة البريطانية، قالت إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، أن الطيران الأمريكي والبريطاني استهدف مديرية عبس بنحو 3 غارات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكانت وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، قد أعلنت، أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 14 غارة على الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.