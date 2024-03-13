إعلام عبري: المستشار الألماني يزور إسرائيل الأحد المقبل

تل أبيب / برلين - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الإنترنت "واي نت"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل يوم الأحد المقبل عقب زيارته للأردن.

وقالت الصحيفة إن هذه ستكون ثاني زيارة يقوم بها شولتس لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

كان شولتس قد شدد على أن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" ردا على هجوم حماس على جنوب البلاد، وأكد على دعم ألمانيا "الحازم والراسخ" للدولة العبرية.

كما قام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزيري الخارجية والدفاع أنالينا بيربوك وبوريس بيستوريوس (على التوالي بزيارة تضامنية لإسرائيل عقب هجوم حماس في السابع أكتوبر الماضي.