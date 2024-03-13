نصر الله: قول الأمريكيين إن الكرة في ملعب حماس يهدف إلى تبرئة نتنياهو

مصراوي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيان، اليوم الأربعاء، إن غزة تقاوم بشجاعة وصمودها أقرب إلى المعجزة، مشيرا إلى أن نتائج 7 أكتوبر تمثل إنجازات استراتيجية تمس أصل وجود ومستقبل إسرائيل.

وأكد نصر الله أنه لا يمكن القضاء على المقاومة في غزة وشعبها لن يستسلم، موضحا أن المفاوضات تجري مع حركة حماس نيابة عن كل الفصائل الفلسطينية وعن محور المقاومة.

وأشار نصر الله إلى أن قول الأمريكيين إن الكرة في ملعب حماس يهدف إلى تبرئة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أنه يجب أن يكون الهدف الأساسي للتفاوض هو وقف العدوان.

وشدد نصر الله على أن المطلوب من الإدارة الأمريكية وقف الحرب والعدوان ولا أحد يصدق أن الرئيس جو بايدن لا يستطيع فرض وقف إطلاق النار في غزة.