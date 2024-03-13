أكسيوس: مسؤولون يطلبون من بايدن ربط إرسال الأسلحة لإسرائيل بإدخال المساعدات لغزة

(مصراوي)

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبوا فيها ربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل بمسألة تسهيل دخول المساعدات لغزة.

وسبق ذلك رسالة أخرى توجه بها 8 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، إلى بايدن لمناقشة مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وطالب أعضاء الكونجرس، الرئيس الأمريكي بأن يوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، تحذيرًا من أن منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة سيؤدي إلى "عواقب وخيمة".

ودعا أعضاء الكونجرس بايدن، بمنع إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل كإجراء عقابي على منع إدخال المساعدات.