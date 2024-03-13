بوتين: إذا أرسلت بولندا قوات إلى أوكرانيا فلن تغادر

موسكو - (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه إذا أرسلت بولندا قواتها إلى أوكرانيا، فإنها لن تغادر.

وأضاف بوتين "لأنه، على سبيل المثال، إذا دخلت القوات البولندية أراضي أوكرانيا لتغطية الحدود الأوكرانية البيلاروسية، أو في بعض الأماكن الأخرى من أجل تحرير الوحدات العسكرية الأوكرانية، للمشاركة في الأعمال العدائية على خط التماس، فأعتقد أن القوات البولندية لن تغادر من هناك أبدا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح بوتين أن بولندا سترغب بعد ذلك في إعادة الأراضي، التي تعتبرها تاريخيا ملكا لها.

وأردف بوتين، بالقول إنهم (بولندا) "يريدون العودة. يريدون إعادة تلك الأراضي التي يعتبرونها ملكهم تاريخيا، والتي أخذها منهم والد الشعب جوزيف فيساريونوفيتش ستالين، ونقلها إلى أوكرانيا".

وتابع بوتين "إنهم يريدون إعادتها بالطبع، وإذا دخلت الوحدات البولندية الرسمية إلى هناك، فمن غير المرجح أن يغادروا".

وأضاف بوتين أن "انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خطوة لا معنى لها على الإطلاق. أرادتا أن تكونا تحت مظلة ما".

وقال بوتين "لماذا فعلتا (فنلندا والسويد) ذلك؟ بناء على اعتبارات سياسية بحتة، في رأيي، ربما أرادوا حقا أن يكونوا أعضاء تحت مظلة ما. لماذا يحتاجون إلى هذا؟ بصراحة، لا أفهم".

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا وفنلندا، كانت تربطهما في السابق علاقات "مثالية ببساطة"، فلم يكن لدى البلدان مطالبة واحدة ضد بعضهما بعضا، وخاصة الإقليمية، ناهيك عن المجالات الأخرى.

وأجاب بوتين، ردا على سؤال بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، "لم يكن لدينا حتى قوات، لقد أخرجنا جميع القوات من هناك، من الحدود الروسية الفنلندية. لماذا فعلوا ذلك؟ هذه خطوة لا معنى لها على الإطلاق من وجهة نظر ضمان مصالحهما الوطنية".

وقال بوتين "لم يكن لدينا قوات هناك، والآن سيكون، سنفعل ذلك. لم تكن هناك أنظمة تدمير هناك، والآن ستكون".