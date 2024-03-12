لابيد: الجيش بحاجة لـ 10 آلاف جندي فورًا

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن الجيش بحاجة لـ10 آلاف جندي فورا و66 ألفا من رجال الدين "الحريديم" يتهربون من الخدمة.

وأكد لابيد أنه لا يمكن للحكومة تأجيل تجنيد الحريديم على حساب الاحتياجات الأمنية، مشددا على أن مواصلة الحكومة تأجيل تجنيد الحريديم يثبت أنها مهتمة بالبقاء السياسي فقط.

وكان كبير حاخامات السفارديم في إسرائيل قال، إنه في حالة أجبرتهم الحكومة على التجنيد فإنهم سيسافرون جميعا إلى خارج إسرائيل.

من جانبه قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".

وبدأ الحديث عن أزمة تجنيد رجال الدين اليهودي "الحريديم"، عقب تقدم عدد من الحركات منها حركة "من أجل جودة الحكم في إسرائيل" بطعنًا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، من أجل توسيع نطاق التجنيد داخل الجيش ليشمل كافة مكونات المجتمع الإسرائيلي.