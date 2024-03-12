اليونسكو: 75% من الفتيات في أفغانستان محرومات من التعليم

كابول - (د ب أ)

تعد أفغانستان واحدة من بين أبرز 10 دول يتم فيها حرمان غالبية الفتيات من الذهاب إلى المدارس، كما تحرم 75% منهن من التعليم، بحسب ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في تقرير لها.

وجاء في تقرير منظمة اليونسكو الذي نشرته وكالة أنباء "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن الفتيات في أفغانستان وفي بعض الدول الأفريقية، يواجهن انتكاسات تعليمية كبيرة.

وأضاف التقرير: "من بين تلك الدول العشر، هناك تسعة في أفريقيا بالاضافة إلى أفغانستان، التي لديها أعلى معدل لعدم التحاق الفتيات بالمدارس. وتأتي أفغانستان في المرتبة العاشرة على هذه القائمة. ولا تستطيع 50% على الأقل من الفتيات الذهاب إلى المدرسة، وفي أفغانستان لا تتاح الفرصة لـ 75% من الفتيات للذهاب إلى المدرسة."

ويقول أحد أساتذة الجامعة، ويدعى زكي الله محمدي: "إذا لم تسمح الإمارة الإسلامية لأخواتنا بالذهاب إلى المدرسة هذا العام أيضا، فسنواجه عاما صعبا للغاية، وسيكون مستقبل أفغانستان مظلما وفي الجهل".

يشار إلى أنه رغم مرور أكثر من 900 يوم على إغلاق مدارس الفتيات لمن هن فوق الصف السادس، وتبقي أقل من عشرة أيام على انطلاق العام الدراسي الجديد، لم تقل حكومة تصريف الأعمال شيئا بشأن إعادة فتح المدارس لهؤلاء الفتيات.