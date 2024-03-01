الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لـ30228

مصراوي

قالت وزارة الصحة بغزة، إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع إلى نحو 30228 شهيدًا والمصابين إلى 71377 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة بغزة، في بيانها اليومي على صفحتها بفيس بوك، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة في القطاع أسفرت عن استشهاد 193 وإصابة 920 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.