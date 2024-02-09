إعلام عبري: إسرائيل تسلم مصر ردها على مقترح حماس بشأن صفقة الأسرى

مصراوي

نقل موقع والا العبري عن مسؤول إسرائيلي، إن تل أبيب سلمت مصر وقطر ردها على مقترح حماس، ورفضت جزءا كبيرا من مطالب الحركة.

وحسبما أعلنته قناة العربية- الحدث، فإن إسرائيل أبلغت الوسطاء رفضها استمرار بقاء قادة حماس داخل غزة، إضافة إلى أن الاحتلال أكد للوسطاء أن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبطا بإبعاد حماس عن إدارته.

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، فإن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها ترفض معظم ملاحظات حماس، لكنها جاهزة لمفاوضات على أساس اتفاق باريس، كما رفضت سحب قواتها من وسط قطاع غزة وعودة النازحين إلى الشمال في المرحلة الأولى، في الوقت ذاته أكدت استعدادها لسحب قواتها من مراكز المدن خلال أول مرحلة من تنفيذ الاتفاق.

وحسب الموقع الأمريكي، فإن تل أبيب أوضحت للوسطاء أنها، خلافا لمطلب حماس، لن توافق على انسحاب قوات جيشها من "الممر" جنوب مدينة غزة الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين في وقت مبكر من المرحلة الأولى.