بوتين: الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة بلاده الاستراتيجية، وعليه أن يفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، "ونحن مستعدون للحوار".

جاءت تصريحات بوتين في مقابلة مع مقدم البرنامج الحواري الأمريكي اليميني تاكر كارلسون، نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف الرئيس الروسي: "حلف شمال الأطلسي (ناتو) قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، وهناك خيارات إذا كانت هناك رغبة".

ولفت إلى أن "أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن، والآن على الولايات المتحدة تصحيح هذا الخطأ".

كما أكد أن ظهور عالم "متعدد الأقطاب"، من أجل المزيد من التعاون والمسؤولية المشتركة أمر لا مفر منه.

وتابع بالقول إن النخب الأمريكية ردت بعدوانية بـ "القوة والعقوبات والضغط والقصف واستخدام القوات المسلحة."

وذكر بوتين إن غزو عضوتي الناتو بولندا ولاتفيا "غير وارد على الإطلاق"، باستثناء حالة واحدة، إذا هاجمت بولندا روسيا.

وأوضح بوتين: "ليس لدينا أدنى رغبة في بولندا ولاتفيا أو أي مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أي رغبة".

واستطرد أن من المخالف للحس السليم التورط في "نوع ما من حرب عالمية"، متهمًا دول الناتو بترهيب شعوبها بحجة وجود "تهديد روسي وهمي".

وكان كارلسون أجرى المقابلة مع الرئيس الروسي في موسكو يوم الثلاثاء الماضي. تم نشر المقابلة التي استغرقت 127 دقيقة ليل أمس الخميس على موقع كارلسون الإلكتروني ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.

وهذه هي المحادثة المتعمقة الأولى التي يجريها بوتين مع أحد المحاورين الأمريكيين منذ بدء حرب أوكرانيا قبل نحو عامين. وكان كارلسون قد أعلن سابقا عن المقابلة باعتبارها حدثا إعلاميا كبيرا.

وحذر مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، من أن أي شيء يقال في المقابلة يجب أن لا يؤخذ على معناه الظاهري.

وقال كيربي، ردا على سؤال أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس الخميس: "تذكر أنك تستمع إلى فلاديمير بوتين. ويجب ألا تأخذ أي شيء يقوله وفقا لمعناه الظاهري".