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BBC

قصف إسرائيلي يستهدف محطة لضخ المياه في جنوب لبنان

11:43 ص الأربعاء 07 فبراير 2024

قصف إسرائيلي

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بيروت - (د ب أ)

قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية ، اليوم الأربعاء، محطة ضخ مياه الوزاني في جنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء، "أغارت مسيّرة معادية فجرا، على محطة ضخ مياه الوزاني في سهل الوزاني".

وأفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني بأن "طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الصهيوني استهدفت فجراً مبنى مضخات مياه الوزاني بصاروخ ما أدى إلى حصول تضرر في الشبكة".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجمات الحركة على جنوب إسرائيل.

قصف إسرائيلي محطة لضخ المياه جنوب لبنان طوفان الأقصى

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