قصف إسرائيلي يستهدف محطة لضخ المياه في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية ، اليوم الأربعاء، محطة ضخ مياه الوزاني في جنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء، "أغارت مسيّرة معادية فجرا، على محطة ضخ مياه الوزاني في سهل الوزاني".

وأفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني بأن "طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الصهيوني استهدفت فجراً مبنى مضخات مياه الوزاني بصاروخ ما أدى إلى حصول تضرر في الشبكة".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجمات الحركة على جنوب إسرائيل.