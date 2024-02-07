انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان اليوم وعلييف يسعى لولاية جديدة

باكو - (د ب أ)

دُعي من أكثر من 6 ملايين أذربيجاني للتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء فيما يقول مراقبون دوليون إنها ستكون انتخابات رئاسية ليست حرة ولا نزيهة.

ويرى مراقبون أن الانتخابات تهدف في المقام الأول إلى تأمين قبضة الرئيس إلهام علييف على السلطة.

على سبيل المثال، يشير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن جميع المرشحين الستة على بطاقة الاقتراع إلى جانب علييف قد دعموا الرئيس علنا في الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال العديد من الصحفيين الذين ينتقدون النظام في الأشهر الأخيرة، وفقا للمكتب، الذي يندرج تحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

والسبب الرسمي الذي دفع علييف لتقديم موعد الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في عام 2025، هو أن وحدة أراضي أذربيجان قد استعيدت الآن بعد السيطرة على إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وينسب الرئيس الفضل لنفسه في السيطرة على الإقليم بعد عقود من القتال بين أذربيجان وأرمينيا بشأنه.