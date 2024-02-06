فيديو| طالب أمريكي يعتدي على فتاة محجبة في مدرسة بولاية إلينوي

مصراوي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب أمريكي يعتدي على فتاة محجبة، داخل إحدى المدارس الثانوية، في غلينديل هايتس بولاية إلينوي الأمريكية.

ويظهر الفيديو الطالب وهو يهاجم زميلته في الصف، دافعًا إياها بعنف نحو الخزانة، ما تسبب في سقوطها على الأرض في مدرسة جلينسايد المتوسطة.

طالب أمريكي يعتدي على طالبة محجبة بالضرب داخل مدرسة في #شيكاغو



pic.twitter.com/3qEJIawevo — قبل قليل 🌍 (@QblQlel) January 31, 2024

وبحسب ماجي سلافين من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، قالت "إن الأمر المزعج أيضًا هو أنكم ترون طلابًا آخرين يصورون الأمر برمته ولا يتدخلون".

وأضافت سلافين إلى أن الفتاة ترتدي الحجاب في المدرسة، وأصرت على أن هذا هو سبب استهداف الصبي لها.

وبدأت المنطقة تحقيقًا فور وقوع الحادثة، واختتم التحقيق، الاثنين الماضي، إذ قال المشرف لشبكة CBS2: "ليس لدينا أي دليل في هذا الوقت يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا الهجوم كان بدافع تعصب ثقافي أو عنصري أو ديني".

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفتاة التي تعرضت للضرب هي سعودية، لكن السفارة السعودية في الولايات المتحدة والقنصلية العامة في هيوستن أوضحت أن أي معلومات لم تشر حتى الساعة إلى أن الضحية مواطنة سعودية.

(٣/١)اشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الاعلام وعدد من المعرفات على منصة "اكس" بشأن تعرض طالبة في احدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية، وما تمت الاشارة اليه بأن الضحية هي (مواطنة سعودية) — Saudi Embassy USA (@SaudiEmbassyUSA) February 1, 2024

كما أكدت أنها لم تتلق أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها.

ولفتت السفارة والقنصلية العامة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أنها ستستمر بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأميركية كافة.