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فيديو| طالب أمريكي يعتدي على فتاة محجبة في مدرسة بولاية إلينوي

03:41 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

الاعتداء على طالبة محجبة أرشيفية

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مصراوي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب أمريكي يعتدي على فتاة محجبة، داخل إحدى المدارس الثانوية، في غلينديل هايتس بولاية إلينوي الأمريكية.

ويظهر الفيديو الطالب وهو يهاجم زميلته في الصف، دافعًا إياها بعنف نحو الخزانة، ما تسبب في سقوطها على الأرض في مدرسة جلينسايد المتوسطة.

وبحسب ماجي سلافين من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، قالت "إن الأمر المزعج أيضًا هو أنكم ترون طلابًا آخرين يصورون الأمر برمته ولا يتدخلون".

وأضافت سلافين إلى أن الفتاة ترتدي الحجاب في المدرسة، وأصرت على أن هذا هو سبب استهداف الصبي لها.

وبدأت المنطقة تحقيقًا فور وقوع الحادثة، واختتم التحقيق، الاثنين الماضي، إذ قال المشرف لشبكة CBS2: "ليس لدينا أي دليل في هذا الوقت يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا الهجوم كان بدافع تعصب ثقافي أو عنصري أو ديني".

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفتاة التي تعرضت للضرب هي سعودية، لكن السفارة السعودية في الولايات المتحدة والقنصلية العامة في هيوستن أوضحت أن أي معلومات لم تشر حتى الساعة إلى أن الضحية مواطنة سعودية.

كما أكدت أنها لم تتلق أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها.

ولفتت السفارة والقنصلية العامة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أنها ستستمر بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأميركية كافة.

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