اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد

يفتح حزب الوفد اليوم السبت باب الترشح في انتخابات رئاسة الحزب.

ويستمر فتح الباب يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شملت تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتي ستجرى فى ٣٠ يناير المقبل.

وكانت أبرز الأسماء التي أعلنت الترشح رسميًا على رئاسة الحزب الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق في حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة، كما ينتظر خلال الأيام المقبلة إعلان عدد آخر الترشح.

وفى وقت سابق شهد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اختيار لجنة للإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد من أعضاء الهيئة العليا وتم اختيارها رئيسا للجنة حاتم رسلان وعضوية مصطفى رسلان وطارق سباق وإبراهيم صالح وأمل رمزى وحمادة بكر وستحدد اللجنة الجهة التى ستشرف على الانتخابات.