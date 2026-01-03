بعد فتح باب الانتخابات.. تعرف على أوراق الترشح على رئاسة حزب الوفد

حددت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أن الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الحزب تتضمن:

١- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (سارية).

٢- السيرة الذاتية للمرشح متضمنة البيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية، والخبرة السياسية والحزبية، والمهنية والعامة.

٣- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهة باسم "حزب الوفد".

٤- صورة من بطاقة عضوية الحزب أو إيصال سداد الاشتراكات.

٥- إيصال سداد رسوم الترشح المقررة من خزينة الحزب.

وتستقبل اليوم السبت 3 يناير 2026 اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، المرشحين فى تمام الساعة ١١ صباحًا.

وأكدت اللجنة، التزامها بكامل الحياد والشفافية باعتبارها على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وتعمل على أن تظهر انتخابات رئاسة الوفد بالشكل الذى يليق بحزب خرج من رحم الأمة وعمره تجاوز الـ١٠٠ عام.

وأعلنت اللجنة عن فتح باب الترشح واستقبال المرشحين بدءًا من الحادية عشرة صباح غدا السبت ٣ يناير ويستمر لمدة ٦ أيام تنتهى في الخامسة من مساء الخميس 8 يناير 2026.

