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BBC

وزير المالية الإسرائيلي يطالب البنوك بعدم تطبيق العقوبات الأمريكية على المستوطنين

10:39 م الأحد 04 فبراير 2024

بتسلئيل سموتريتش

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مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش طالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق العقوبات الأمريكية الأخيرة على بعض المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.

وأوضحت القناة العبرية أن أحد البنوك قام بتجميد حساب أحد المستوطنين، تطبيقا للعقوبات الأمريكية عليه، مشيرة إلى أن سموتريتش طالب المشرف على البنوك بإصدار قرار للإفراج عن الأموال، زاعما أنه "غير مقبول، سنفعل ما هو ضروري".

ولفتت القناة 12 إلى أن المسؤولين في البنوك رفضوا طلب وزير المالية، تخوفا من أن تطلهم العقوبات في حال عدم تطبيقها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، الخميس الماضي، إنها فرضت عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين بالعنف في الضفة الغربية، وفق ما أوردت "العربية" في بيان عاجل.

سبق وأن قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من الأنشطة التي يتم التعامل معها حسب الأمر التنفيذي.

ولفت إلى أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا على المواطنين الأمريكيين.

وأكد أن الأمر التنفيذي بشأن الضفة الغربية يتضمن عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات.

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال البنوك الإسرائيلية وزارة الخزانة الأمريكية جو بايدن إسرائيل

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