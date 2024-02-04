إعلام عبري: ضباط بجيش الاحتلال قدموا توصية بوقف حملة تشويه الأونروا

مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن ضباط كبار بجيش الاحتلال قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه وكالة الأونروا حاليا على الأقل.

وأضافت القناة العبرية، أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة، موضحة أن الضباط يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة.

كان منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، قال إن وكالة الأونروا تقوم بدور محوري في قطاع غزة ولا يمكن استبدال دورها.

وأضاف المنسق، أنه علينا أن نسعى للتأكد من الادعاءات الخاصة بعدد من موظفي الأونروا، موضحا أنه لا يمكن معاقبة أكثر من مليوني شخص في غزة بناء على ادعاءات.

وتابع منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد، أننا أكدنا على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى في غزة.

وقال كاظم أبو خلف الناطق باسم وكالة الأونروا، إن قرار تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا يمثل فجوة تمويلية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضاف الناطق باسم وكالة الأونروا، إذا استمرت الفجوة التمويلية فقد تضطر الأونروا لتعليق عملياتها في غزة ومناطق أخرى، موضحا أنه يتم التواصل حاليا مع الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا لإعادة النظر في قرارها.

وتابع كاظم أبو خلف، أنه في حالة استمرار تعليق الدعم للأونروا فسوف تكون النتائج كارثية وغزة المتضرر الأكبر، مشيرا إلى أننا نأمل في تدخل الدول العربية لإنقاذ الموقف وهذا ليس الوقت لإضعاف وكالة الأونروا قائلا: "لا يوجد لدينا أي احتياطات مالية وما لم يحدث تدخل سريع فسوف ندخل النفق المظلم".