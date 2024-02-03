البنتاجون: لا نسعى للصراع مع إيران ولكننا نحاسب من يهاجمون قواتنا

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إننا نعمل على مدار الساعة من أجل محاسبة المسؤولين عن هجوم الأردن.

وأضافت البنتاجون، لا نسعى لحرب أوسع نطاقا ولا للصراع مع إيران ولكننا سوف نواصل القيام بما يلزم لمحاسبة من يهاجمون قواتنا، مشيرة إلى أننا نشعر بالثقة بأننا تمكنا من ضرب غالبية أهدافنا وحققنا النجاح المنشود.

كان البيت الأبيض، أعلن اليوم السبت، أنه جار تقييم الضربات على العراق وسوريا أمس، مؤكدًا أن عملياته ستستمر لأيام.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن قواته شنت غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، واستهداف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفصائل أخرى تابعة له.

وأضافت القيادة في بيان، أن الجيش الأمريكي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم استهدافها "مقرات القيادة والعمليات، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات، والمرافق اللوجستية، ومخازن الذخيرة"، لهذه الفصائل المسلحة، والذين "سهلوا الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وفق البيان.