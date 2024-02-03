حماس: ردّنا على مقترح باريس يرتكز على وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه مقترنا بجرائم التجويع ومحاولات الإبادة الجماعية.

وأضاف القيادي في حماس، أنه خلال 120 يوما لم تتوقف المجازر الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، موضحا أننا أكدنا منذ البداية أننا منفتحون على أي مبادرات لوقف العدوان على شعبنا.

وتابع حمدان، لقد تسلمنا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس، قائلا: "ردنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على شعبنا وانسحاب الاحتلال من غزة وإدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة".

وأكمل، القيادي في حماس، أن أولويتنا اليوم هي رفع المعاناة عن قطاع غزة عبر وقف شامل للعدوان، مضيفا أننا نثمن الجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف حمدان، أن نتنياهو وأركان حربه يواصلون الكذب على جمهورهم فالفشل يحيط بهم من كل جانب، موضحا أننا نقول لنتنياهو إن النازية هي نموذج متواضع أمام ما يرتكبه هو وأركان دولة الاحتلال.

ودعا حمدان كل الدول إلى التدخل العاجل لدى الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، قائلا: "ندعو أهلنا في البلدان العربية إلى تشكيل وفود رسمية وشعبية لكسر الحصار على غزة".

وقال القيادي، إن تعليق بعض الدول تمويلها الأونروا خطوة غير مسؤولة ومشاركة في حرب الإبادة ضد شعبنا، مشيرا إلى أنه يتكشف يوما بعد يوم حجم الأكاذيب التي تتبناها إدارة بايدن استنادا لمصادر صهيونية.

وأدان حمدان بشدة الاعتداءات الأمريكية على الأشقاء في اليمن والعراق وسوريا، مشيرا إلى أن الاعتداءات الأمريكية في اليمن والعراق وسوريا تأتي في سياق حماية ظهر الاحتلال، قائلا، إن العدوان الأمريكي يعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة وينذر بتوسع الصراع.