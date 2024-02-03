الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويعتدي على مواطنين في الضفة الغربية

بي بي سي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب جنين. بحسب مصادر الإعلام الفلسطينية، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش، واعتدى الجنود على شاب بالضرب بعد التحقيق معه ميدانيا، وأوقفوا السيارات وفتشوها ودققوا في هويات راكبيها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القوات الإسرائيلية اعتدت على شابين "بالضرب المبرح" واعتقلتهما في بلدة يعبد شمالي الضفة الغربية، قبل أن تفرج عنهما ويُنقَلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد إصابتهما بكسور ورضوض.

ولم تقتصر حملة المداهمات على يعبد فقد شملت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فقد اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم بلاطة في مدينة نابلس ومخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم وعدة قرى وبلدات في الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم بلاطة، وسط اشتباكات عنيفة، أطلقت خلالها الرصاص الحي.

وأفادت "وفا" باعتقال ثلاثة مواطنين من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، بالإضافة إلى مواطن في بلدة عتيل شمال طولكرم، كما داهمت مطعماً ومقهى واستولت على مركبتين في بلدة يعبد بمحافظة جنين.