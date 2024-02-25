إعلان

BBC

مسؤولة أممية: نتخوف من حدوث كارثة جراء انتشار الجثث المتحللة وتفشي الأوبئة

10:57 م الأحد 25 فبراير 2024

غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالينج موفوكينج، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، مضيفة أن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأشارت موفوكينج في تصريحات للجزيرة، إلى أن المسؤولين الأمميين المعنيين بالأمر لديهم مخاوف كبيرة بشأن الأوضاع في رفح جنوبي القطاع، وكذلك تخوفات من حدوث كارثة جراء انتشار الجثث المتحللة وتفشي الأوبئة.
وأوضحت موفوكينج أن ما حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية هو المزيد من التصعيد، مؤكدة أن ما يجري في إسرائيل هو جزء من تاريخ طويل من الإفلات من العقاب.
وشددت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة على أنه لا يمكن فعل شيء دون وقف فوري لإطلاق النار، لافتة إلى أن الحرب الحالية بين دولة نووية وشعب يكافح من أجل حريته.

الجثث المتحللة الأمم المتحدة حرب غزة تفشي الأمراض الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شخص يضرم النار بنفسه أمام السفارة الإسرائيلية في أمريكا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

طقس الإثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وظواهر جوية على أغلب المحافظات
"المزاريطة ولعت".. الصور الأولى لحريق لوكيشن "الكبير أوي"
"حقنة إنقاذ ممتدة ولكن".. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟
* أول تحرك بعد رأس الحكمة.. المركزي يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ
بعد الصفقة الكبرى| هل تنخفض أسعار السلع ومتى يشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد