مسؤولة أممية: نتخوف من حدوث كارثة جراء انتشار الجثث المتحللة وتفشي الأوبئة

مصراوي

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالينج موفوكينج، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، مضيفة أن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشارت موفوكينج في تصريحات للجزيرة، إلى أن المسؤولين الأمميين المعنيين بالأمر لديهم مخاوف كبيرة بشأن الأوضاع في رفح جنوبي القطاع، وكذلك تخوفات من حدوث كارثة جراء انتشار الجثث المتحللة وتفشي الأوبئة.

وأوضحت موفوكينج أن ما حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية هو المزيد من التصعيد، مؤكدة أن ما يجري في إسرائيل هو جزء من تاريخ طويل من الإفلات من العقاب.

وشددت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة على أنه لا يمكن فعل شيء دون وقف فوري لإطلاق النار، لافتة إلى أن الحرب الحالية بين دولة نووية وشعب يكافح من أجل حريته.