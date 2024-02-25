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BBC

منع وسائل إعلام بإقليم شرق أفغانستان من قبول مكالمات هاتفية من فتيات

03:03 م الأحد 25 فبراير 2024

شرطة حركة طالبان

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إسلام آباد - (د ب أ)

منعت شرطة حركة طالبان، في إقليم "خوست" شرق أفغانستان قنوات الإذاعة والتلفزيون المحلية، من قبول مكالمات هاتفية من فتيات، بحجة "الفجور"، طبقا لما ذكرته هيئة مراقبة إعلامية اليوم الأحد.

وفي بيان، ذكر مركز "الصحفيون الأفغان" في بيان إنه تم تحذير مسؤولين إعلاميين من العواقب القانونية لانتهاك التعليمات .

وجاء في رسالة من شرطة الإقليم، حصل عليها المركز أن بعض المحطات الإذاعية الخاصة تشيع الفساد الأخلاقي من خلال اساءة استخدام البرامج الاجتماعية والبرامج التعليمية .

واتهم الخطاب الفتيات بإجراء "اتصالات غير مشروعة" مع المذيعين، خلال تلك البرامج، مما أدى إلى "سلوك غير لائق" يتعارض مع المعايير الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت الرسالة أن تلك المحطات الإذاعية تفتقر إلى التصاريح المطلوبة من السلطات لبث المحتوى التعليمي .

وأضاف بيان المركز أنه بسبب إغلاق مدارس الفتيات في أفغانستان، تبث وسائل الإعلام بشكل متزايد، برنامج تعليمية.


شرطة حركة طالبان إقليم شرق أفغانستان حركة طالبان إسلام آباد

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