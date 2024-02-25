مصدر في المقاومة الفلسطينية: كبدنا جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة جنوبي غزة

غزة - (د ب أ)

أكّد مصدر في المقاومة الفلسطينية ، اليوم الأحد، تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في حي الزيتون جنوبي غزة، مشدداً على أنّ المقاتلين ما زالوا ينتشرون في كل محاور القتال.

وأشار المصدر، في تصريح لقناة الميادين اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى "انسحاب دبابات الاحتلال من محيط مسجد علي وجامعة غزة في اتجاه شارع صلاح الدين وسط حي الزيتون".

كما لفت إلى أنّ طائرات الاحتلال "كثّفت منذ الأمس غاراتها على بيوت المدنيين ودمّرتها على رؤوس ساكنيها".

ووفق القناة، "تخوض المقاومة الفلسطينية، في أكثر من محور قتال، اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزّة".

وتتركّز الاشتباكات في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزّة، وفي مناطق شرقي خان يونس وغربيّها، جنوبي القطاع.