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BBC

رغم كثرة الخلافات.. مسؤول إسرائيلي: المفاوضات تشهد تقدما وحماس تنازلت عن بعض شروطها

06:53 م السبت 24 فبراير 2024

تبادل الأسرى

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مصراوي
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن المفاوضات تشهد تقدما وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تنازلت عن بعض شروطها لكن تبقى نقاط الخلاف كثيرة.
وأضاف المسؤول بحسب ما نقلته الصحيفة العبرية، أن الخلافات التي تشهدها المفاوضات تشمل وقف القتال وعودة سكان غزة إلى شمال القطاع وإطلاق سراح أسرى بارزين.
كان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قال اليوم السبت، إن مفاوضات باريس شهدت إطارا جديدا أكثر تفصيلا لصفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
ونقل الموقع الأمريكي عن مصدرين، قولهما إن الإطار المحدث للصفقة يقترح إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار لـ 6 أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المصدران، أن محادثات باريس أحرزت تقدما يمكن أن يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية للوصول إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.

الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة حماس تبادل الأسرى

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