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BBC

ممثلة "اليونيسف" بالسودان: نشعر بقلق إزاء تقارير عن وفيات الأطفال في دارفور

12:00 م السبت 24 فبراير 2024

السودان

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الخرطوم- (د ب أ)

أعربت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في السودان مانديب أوبراين عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن وفيات الأطفال في دارفور غربي البلاد.
ووفق ما نشرته صحيفة "التغيير" السودانية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت ، قامت "يونيسف" في شهر فبراير الجاري بتسليم 10 آلاف كرتونة من الأغذية العلاجية الجاهزة المنقذة للحياة إلى دارفور، يستفيد منها آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ويشهد السودان صراعا في أعقاب انقسام بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو/ حميدتي/ العام الماضي.
ويتنافس البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، على السلطة منذ أبريل 2023.

السودان الخرطوم اليونيسف دارفور

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